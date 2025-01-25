عاجل - الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة الصغرى تصل لـ10 درجات في هذا الموعد

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درجة الحرارة
درجة الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، موضحة أن فترة النهار بها دفء واستقرار بشكل كبير وقيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بهذه الفترة من كل عام من درجتين لـ 3 درجات مئوية، والعظمى على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة مئوية، وهو وجود أشعة الشمس مما يزيد الإحساس بالدفء.

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه مع غياب أشعة الشمس في فترات الليل يكون هناك انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، خاصة في فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، موضحة أن الصغرى في فترة الليل على القاهرة الكبرى تسجل من 10 لـ 12 درجة مئوية، وتنخفض الصغرى بالمدن الجديدة عن 10 درجات مئوية.

وأوضحت أن نشاط الرياح فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر يزيد من الإحساس بالبرودة، والشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة وهو ما كان سائد بشكل كبير الليلة الماضية مما جعل هناك مزيد من البرودة، قائلة: "الأجواء شديدة البرودة مستمرة لنهاية الأسبوع".

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