عاجل - "إعلام الأسرى": خلل بأسماء الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم.. ونتابع مع الوسطاء

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حركة حماس
حركة حماس

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأنه بعد مراجعة قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، اليوم السبت، تبين وجود خلل في عدد من الأسماء، وجار المتابعة مع الوسطاء، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، في تمام الحادية عشر والربع صباح الأحد الماضي الموافق 19 يناير الجاري، على أن تكون المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

اتفاق وقف إطلاق النار

والاتفاق يؤكد إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما اشترطت إسرائيل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك.

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