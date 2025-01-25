محافظ أسيوط: دعم مدرستين بأبنوب وديروط بمقاعد دراسية لتخفيف الكثافات الطلابية

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت بأن هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة بأسيوط واصلت توزيع ودعم بعض المدارس بمقاعد دراسية لتقليل الكثافات الطلابية وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد منها مدرسة أبنوب الجديدة الابتدائية بمدينة أبنوب، ومدرسة رزق محمد الصالحين للتعليم الأساسي بقرية نزلة فرج التابعة لمركز ديروط وذلك ضمن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقطاع التعليم وتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة وآمنة وجاذبة تنفيذًا لرؤية مصر 2023

مشيرًا إلى مواصلة توزيع المقاعد الدراسية الجديدة على المدارس الأكثر احتياجًا بالمراكز والقرى وفرشها وتوزيعها على مساحات الفصول المتاحة وفقًا للإمكانات المتاحة لتوفير سبل الراحة للطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية طبقًا للاحتياجات الفعلية لتلك المدارس