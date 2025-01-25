عاجل - أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من قبل حركة حماس

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أسماء وصور الأسيرات
أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عائلات الأسيرات الإسرائيليات المجندات توجهت لمنطقة رعيم استعدادا للقائهن، وانتشرت عناصر الفصائل الفلسطينية بميدان فلسطين وسط غزة قبيل بدء تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من قبل حركة حماس

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن موظفى الصليب الأحمر في طريقهم لاستلام الرهينات الإسرائيليات الأربعة من حماس.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، صورة للمجندات، كما نشرت حماس أسمائهن وهن: "كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، ليري إلباج".

ومن المقرر اليوم السبت، تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى التي بموجبها ستفرج كتائب القسام عن 4 مجندات أسيرات مقابل 200 أسير فلسطيني بينهم 120 من ذوي المؤبدات و80 من أصحاب المحكوميات العالية.

أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من قبل حركة حماس

وبعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تمكنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، من توفيق قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، على اتفاق يوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين الطرفين.

والأسبوع الماضي،  تسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أول دفعة من الرهائن وهم ثلاثة نساء، وهن: رومي جونين (24 عامًا) من كفار فارديم، وإميلي ديماري (28 عامًا) من كفر غزة، ودورون شتاينبراخر (31 عامًا) من كفار غزة.

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عاجل - أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من قبل حركة حماس