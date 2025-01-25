عاجل - الرئيس السيسي: الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح رغم كل التحديات

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الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، إن العالم ومنطقتنا بشكل خاص تمر بصراعات وتنحديات غير مسبوقة تعصف بدول وتدمر مقدرات شعوبها، وبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجهود الدؤوبة التى تبذلها القوات المسلحة والشرطة ستظل بلادنا فى مأمن من الاضطرابات.

وأكد الرئيس السيسي، أن التطرف لن يجد فى مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير فى الطريق الصحيح رغم كل التحديات.

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