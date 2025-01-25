عاجل - استعدادات لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من سجن كتسعوت بالنقب

عربي ودولي
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الاستعدادات تجري لإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من سجن كتسعوت في النقب.

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من وسط قطاع غزة، إن هناك استعدادات كبيرة في الشارع الفلسطيني في انتظار تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن أن سيارات الصليب الأحمر دخلت من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة؛ من أجل تسلم المحتجزات الأربع.

لا يوجد مكان محدد معلن لتسليم المحتجزات

وأضاف جبر، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حتى هذه اللحظة لا يوجد مكان محدد معلن لتسليم هؤلاء المحتجزات الأربعة، لافتًا إلى أن الفلسطينيين على أتم استعداد لبدء العودة إلى مدينة عزة شمال القطاع، ومن المقرر أن تبدأ العودة عقب تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع.

وتابع: "إسرائيل ستقوم بالإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبدات وهم نحو من 120 أسيرًا"، بالإضافة إلى الأسرى ذوي الأحكام المختلفة، مؤكدً أن وسط قطاع غزة يشهد حركة نشطة للغاية منذ ساعات الصباح.
 

القناة 12 الإسرائيلية إطلاق سراح سجناء السجناء الفلسطينيون سجن كتسعوت النقب صفقة تبادل الأسرى الاحتلال الاسرائيلي الأسرى الفلسطينيون الاستعدادات الأمنية الإفراج عن الأسري الأوضاع في النقب الترتيبات الإسرائيلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل:- حماس وسرايا القدس تبدأ عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة

عاجل - رسالة تحذيرية من الرئيس السيسي لهؤلاء

رئيس جامعة أسيوط يشارك فى ورشة عمل حول الإتاحة في التعليم

موعد مباراة ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

محافظ أسيوط: دعم مدرستين بأبنوب وديروط بمقاعد دراسية لتخفيف الكثافات الطلابية

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

‏حماس تنشر قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لأعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بحى شرق