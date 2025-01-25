عاجل - داخلية غزة: أكملنا استعداداتنا لتسهيل عودة النازحين من جنوب القطاع

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إنها أكملت الاستعدادات لتسهيل عودة النازحين من جنوب القطاع إلى محافظتي غزة والشمال.

وقال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من وسط قطاع غزة، إن هناك استعدادات كبيرة في الشارع الفلسطيني في انتظار تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع للصليب الأحمر، مشيرًا إلى أن أن سيارات الصليب الأحمر دخلت من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة؛ من أجل تسلم المحتجزات الأربع.

لا يوجد مكان محدد معلن لتسليم المحتجزات

وأضاف جبر، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حتى هذه اللحظة لا يوجد مكان محدد معلن لتسليم هؤلاء المحتجزات الأربعة، لافتًا إلى أن الفلسطينيين على أتم استعداد لبدء العودة إلى مدينة عزة شمال القطاع، ومن المقرر أن تبدأ العودة عقب تسليم المحتجزات الإسرائيليات الأربع.

وتابع: "إسرائيل ستقوم بالإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبدات وهم نحو من 120 أسيرًا"، بالإضافة إلى الأسرى ذوي الأحكام المختلفة، مؤكدً أن وسط قطاع غزة يشهد حركة نشطة للغاية منذ ساعات الصباح.

