تحذيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن مناطق محظورة في قطاع غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا عاجلًا صباح اليوم السبت، يحذر فيه سكان قطاع غزة من الاقتراب من عدة مناطق، بالتزامن مع اليوم السابع لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإعادة الرهائن.

أبرز النقاط الواردة في البيان

الالتزام بالتعليمات

دعا الجيش سكان القطاع إلى الانصياع للتعليمات الصادرة لمنع الاحتكاك أو سوء الفهم، مشددًا على أن التعليمات الحالية ستظل سارية حتى صدور إشعار جديد.

التحذير من الاقتراب من القوات

أوضح البيان أن الاقتراب من القوات المتمركزة في قطاع غزة يشكل خطرًا مباشرًا على السكان.

مناطق محظورة محددة

جنوب قطاع غزة : يُمنع الاقتراب من معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا.

: يُمنع الاقتراب من معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا. شمال قطاع غزة : الحركة من الجنوب إلى الشمال أو باتجاه طريق نتساريم ما زالت خطيرة.

: الحركة من الجنوب إلى الشمال أو باتجاه طريق نتساريم ما زالت خطيرة. المنطقة البحرية: تم حظر ممارسة الصيد أو السباحة أو الغوص في مياه القطاع خلال الأيام المقبلة.

شروط تخفيف القيود

أشار البيان إلى أن سكان القطاع سيتمكنون من العودة إلى شمال غزة إذا التزمت حركة حماس بكافة تفاصيل الاتفاق.

ممنوع الاقتراب من المناطق الإسرائيلية

أكد جيش الاحتلال منع الاقتراب من الأراضي الإسرائيلية أو المناطق العازلة.