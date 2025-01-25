محافظ أسيوط: تنظيم حملة تموينية مكبرة على أماكن عرض وتداول بيع اللحوم بمركز القوصية

صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم السبت بأن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بشن حملة تموينية مكبرة على المجازر ومحلات الجزارة وأماكن عرض وتداول اللحوم المعروضة والمجمدة للبيع للمواطنين بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية.

وذلك بالتنسيق بين إدارات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين بقياده المقدم أحمد علي رئيس مباحث تموين أسيوط والقوة المصاحبة له من الإدارة العامة لمباحث التموين ومحمد جميل أحمد مفتش أول تموين القوصية وتحت إشراف سامح عبد العال إدارة تموين القوصية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم فحص اللحوم المعروضة والأختام الموجودة عليها ونظافتها ووجود شهادات صحية محدثة حرصًا على صحة وسلامة المستهلكين

مضيفًا أن تلك الحملات قد أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المذبوحة خارج السلخانة ومنها غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنها المحلات والمخازن غير المرخصة والفواتير بكافة المحلات بالقوصية.

لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.