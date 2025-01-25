عاجل:- حماس وسرايا القدس تبدأ عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة

شهد ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، شمال القطاع، اليوم السبت، تجمعًا لعناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

جاء هذا التجمع استعدادًا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار.

تأكيدات رسمية وتحركات الصليب الأحمر

وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، فإن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقه إلى غزة لاستلام الأسيرات الإسرائيليات من حركة حماس، وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.

هوية الأسيرات الإسرائيليات

أعلنت كتائب القسام أنها ستفرج عن أربع مجندات إسرائيليات، وقد صرّح أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، في بيان رسمي مساء الجمعة، أن المجندات اللواتي سيتم الإفراج عنهن هن:

كارينا أرئيف

دانييل جلبوع

نعمة ليفي

ليري إلباج

استعدادات إسرائيلية

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عائلات الأسيرات توجهت إلى منطقة "رعيم" استعدادًا لاستقبالهن. كما أكدت قناة "12" الإسرائيلية أن السلطات أبلغت العائلات بتوقيت الإفراج المتوقع، وهو الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

خلفية العملية وأهميتها

تأتي هذه العملية في ظل ترتيبات سياسية وأمنية معقدة، إذ تعتبر جزءًا من سلسلة اتفاقيات تهدف إلى تهدئة الأوضاع في القطاع وتخفيف التوتر بين الجانبين.

يعكس الإفراج عن الأسيرات خطوة جديدة ضمن الجهود الرامية لتعزيز الثقة بين الأطراف، مع دور محوري للصليب الأحمر في تنفيذ الاتفاق.