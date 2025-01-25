حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025: أجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025.

يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للدفء على شمال الصعيد، وتتسم الأجواء الليلية بشدة البرودة، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

أهم الظواهر الجوية

شبورة مائية:

تتشكل شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية الممتدة من شمال البلاد إلى شمال الصعيد، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

فرص الأمطار:

لا توجد احتمالات لسقوط أمطار على القاهرة، بينما تتوافر فرص لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

حالة البحر تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج من متر إلى 1.5 متر، ورياح سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر:

حالة البحر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 21 12 6 أكتوبر 22 10 الإسكندرية 21 12 طنطا 20 11 شرم الشيخ 23 15 الغردقة 23 14 أسوان 25 13 الأقصر 25 11 المنيا 22 09 مطروح 20 11

نصائح هامة: