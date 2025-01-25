حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025: أجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا

أخبار مصر
الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025. 

يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون مائلًا للدفء على شمال الصعيد، وتتسم الأجواء الليلية بشدة البرودة، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

أهم الظواهر الجوية

شبورة مائية:
تتشكل شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية الممتدة من شمال البلاد إلى شمال الصعيد، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

فرص الأمطار:
لا توجد احتمالات لسقوط أمطار على القاهرة، بينما تتوافر فرص لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين

البحر المتوسط:
حالة البحر تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع أمواج من متر إلى 1.5 متر، ورياح سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر:
حالة البحر معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2112
6 أكتوبر2210
الإسكندرية2112
طنطا2011
شرم الشيخ2315
الغردقة2314
أسوان2513
الأقصر2511
المنيا2209
مطروح2011

نصائح هامة:

  1. القيادة بحذر أثناء تكوّن الشبورة المائية خاصة في الصباح الباكر.
  2. ارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة.
  3. متابعة النشرات الجوية بشكل دوري لتجنب أي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.
حالة الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025 أجواء معتدلة نهار ا وشديدة البرودة ليل ا حالة الطقس اليوم طقس القاهرة الأرصاد الجوية طقس السبت درجات الحرارة الامطار في مصر البحر المتوسط البحر الاحمر

الأكثر قراءة

عاجل - رسالة تحذيرية من الرئيس السيسي لهؤلاء

عاجل:- حماس وسرايا القدس تبدأ عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة

محافظ أسيوط: دعم مدرستين بأبنوب وديروط بمقاعد دراسية لتخفيف الكثافات الطلابية

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لأعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بحى شرق

عاجل - أسماء وصور الأسيرات الإسرائيليات المجندات المفرج عنهن من قبل حركة حماس

رئيس جامعة أسيوط يشارك فى ورشة عمل حول الإتاحة في التعليم

عاجل - إذاعة جيش الاحتلال: عائلات الأسيرات تتوجه إلى رعيم للقائهن

عاجل - ظاهرة خطيرة تضرب هذه المحافظات اليوم وغدا وتحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية