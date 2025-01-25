تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا، لمواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

يلتقي البلوز مع مضيفه مان سيتي، مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمي: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس، توسين أدارابيويو، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا

خط الوسط: ديوسبري هال، مويسيس كايسيدو، بالمر

خط الهجوم: جادون سانشو، جاكسون، نوني مادويكي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز