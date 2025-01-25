تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقيادة الإيطالي إنزو ماريسكا، لمواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

يلتقي البلوز مع مضيفه مان سيتي، مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمي: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس، توسين أدارابيويو، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا

خط الوسط: ديوسبري هال، مويسيس كايسيدو، بالمر

خط الهجوم: جادون سانشو، جاكسون، نوني مادويكي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.



وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

