سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 يناير 2025: استقرار في الإجازة الرسمية للبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك.

يأتي ذلك بعد ارتفاعه في تعاملات الخميس الماضي، وقبل استئناف عمل البنوك يوم الأحد.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) بنك قناة السويس 50.25 50.35 بنك المصرف المتحد 50.23 50.33 البنك الأهلي المصري 50.23 50.33 بنك مصر 50.23 50.33 البنك التجاري الدولي 50.23 50.33 بنك الإسكندرية 50.23 50.33

حركة الدولار

ثبات الأسعار:

استقرار الدولار خلال عطلة البنوك يعكس توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية.

استقرار الدولار خلال عطلة البنوك يعكس توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية. ارتفاع الخميس الماضي:

الزيادة التي شهدها الدولار في تعاملات الخميس توحي بارتفاع الطلب على الدولار في نهاية الأسبوع، إلا أن التوقعات تشير إلى استقرار قريب.

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