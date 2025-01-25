سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 يناير 2025: استقرار في الإجازة الرسمية للبنوك

الاقتصاد
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الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 25 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك.

يأتي ذلك بعد ارتفاعه في تعاملات الخميس الماضي، وقبل استئناف عمل البنوك يوم الأحد.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

البنكسعر الشراء (جنيه)سعر البيع (جنيه)
بنك قناة السويس50.2550.35
بنك المصرف المتحد50.2350.33
البنك الأهلي المصري50.2350.33
بنك مصر50.2350.33
البنك التجاري الدولي50.2350.33
بنك الإسكندرية50.2350.33

حركة الدولار

  • ثبات الأسعار:
    استقرار الدولار خلال عطلة البنوك يعكس توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية.
  • ارتفاع الخميس الماضي:
    الزيادة التي شهدها الدولار في تعاملات الخميس توحي بارتفاع الطلب على الدولار في نهاية الأسبوع، إلا أن التوقعات تشير إلى استقرار قريب.

نصائح للمواطنين

  1. متابعة أسعار الصرف:
    يفضل متابعة النشرات اليومية لتحديد أفضل وقت للتعامل مع البنوك وشركات الصرافة.
  2. الاستفادة من الاستقرار:
    يُنصح بالاستفادة من استقرار السعر خلال الإجازة لإجراء التحويلات أو المعاملات المؤجلة.
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