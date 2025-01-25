موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز



حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام تشيلسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

يلتقي الفريق السماوي مع ضيفه البلوز، مساء اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي

حراسة المرمي: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - روبن دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش – برناردو سيلفا – كيفين دي بروين

خط الهجوم: سافينهو – إرلينج هالاند - فيل فودين

وعن مشاركة مرموش أمام تشيلسي، قال جوارديولا:"أعتقد أن مرموش سيتكيف بسرعة معنا وهو جاهز، مرموش لديه إمكانيات استثنائية للفريق، إنه لاعب للمستقبل مع الجودة التي يمتلكها في الثلث الأخير من الملعب، لهذا تعاقدنا معه".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.



وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

