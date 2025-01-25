الطقس اليوم السبت 25 يناير 2025: القاهرة بلا أمطار ودفء نهارًا

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الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يصبح مائلًا للدفء على مناطق شمال الصعيد مع زيادة في ساعات سطوع الشمس، ما يجعل شهر طوبة أكثر دفئًا من المعتاد خلال ساعات النهار.

أما ليلًا، فيكون الطقس شديد البرودة، خاصة خلال فترات الصباح الباكر على معظم الأنحاء، مما يعيد أجواء الشتاء.

هل تغيب الأمطار عن القاهرة؟

أكدت الأرصاد غياب فرص سقوط الأمطار عن القاهرة، مع تحذير من برودة الطقس ليلًا. فيما أُشير إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

شبورة مائية تؤثر على الرؤية

حذرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط:

  • حالة البحر: خفيفة إلى معتدلة.
  • ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.
  • الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر:

  • حالة البحر: معتدلة.
  • ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين.
  • الرياح السطحية: شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والمحافظات

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2112
الإسكندرية2112
طنطا2011
دمنهور2112
شرم الشيخ2315
الغردقة2314
الأقصر2511
أسوان2513
العريش2011
مطروح2011

نصائح الأرصاد الجوية

  • ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الليل والصباح الباكر.
  • القيادة بحذر أثناء الشبورة المائية، خاصة في المناطق الشمالية والطرق السريعة.
  • متابعة تحديثات الأرصاد لتجنب المفاجآت الجوية.
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