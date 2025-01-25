أسعار الذهب اليوم السبت 25 يناير 2025: استقرار محلي وعالمي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، بعد الارتفاع الكبير الذي حققه خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 25 جنيهًا يوم الثلاثاء.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب المحلية اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل اليوم نحو 4320 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21

استقر عند 3780 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18

بلغ 3240 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر عند 30240 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب عند 2723 دولارًا للأوقية خلال تعاملات اليوم السبت.

يأتي هذا الاستقرار مع ترقب الأسواق العالمية لتحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن النفيسة.

عوامل مؤثرة على استقرار الأسعار

محليًا : استقرار أسعار الذهب في السوق المصري يأتي بعد موجة ارتفاع بسبب تأثيرات العرض والطلب، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

: استقرار أسعار الذهب في السوق المصري يأتي بعد موجة ارتفاع بسبب تأثيرات العرض والطلب، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه. عالميًا: تأثر الأسعار عالميًا بحالة الترقب في الأسواق المالية، مع التوجهات نحو الملاذات الآمنة وسط توقعات اقتصادية غير واضحة.

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