عاجل:- كتائب القسام وسرايا القدس تنتشران في ميدان فلسطين استعدادًا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات في غزة

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

شهد ميدان فلسطين في مدينة غزة اليوم السبت 25 يناير 2025، انتشارًا لعناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وذلك في إطار الاستعدادات لتسليم الأسيرات الإسرائيليات وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقها لاستلام الأسيرات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قوله إن فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طريقه إلى قطاع غزة لاستلام الأسيرات الإسرائيليات من حركة حماس.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت، في بيان مساء أمس الجمعة، أن عملية الإفراج ستشمل أربع مجندات إسرائيليات، وهنّ:

  1. كارينا أرئيف
  2. دانييل جلبوع
  3. نعمة ليفي
  4. ليري إلباج

إجراءات الاحتلال الإسرائيلي

على الجانب الآخر، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عائلات الأسيرات توجهت إلى منطقة "رعيم" استعدادًا للقاء ذويهن. 

كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلات الأسيرات بأن الإفراج عنهن سيكون في الساعة 12 ظهرًا.

تفاصيل حول اتفاق وقف إطلاق النار

تأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي، حيث يتم تنفيذ التزامات متبادلة تهدف إلى تقليل التصعيد وضمان تهدئة الأوضاع.

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