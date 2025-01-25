جامعة بنها تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

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معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت جامعة بنها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56، وذلك من خلال تنظيم زيارات طلابية خلال فعاليات المعرض، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص الجامعة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كونه من أهم الفعاليات الثقافية وذلك بهدف توجيه الطلاب نحو القراءة والتعرف على مختلف المجالات الثقافية والأدبية.

من ناحية أخرى شارك طلاب الجامعة في الندوة التثقيفية التي نظمتها تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بعنوان "بؤرة الصراع الإقليمي ومخاطرالأمن القومي المصري"، خلال فعاليات المعرض وحاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية، واللواء الدكتور أيمن عبد المحسن المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، والسفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية السابق وسفير مصر في سوريا واسرائيل سابقا، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

يذكر أن فعاليات معرض القاهرة الدُولي للكتاب في نسخته الـ 56 قد شهد إقبال جماهيريا أول يوم لاستقبال الجمهور.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

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فعاليات معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة الدولي للكتاب الأمن القومي المصري العلاقات الخارجية بمجلس النواب

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