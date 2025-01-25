عاجل:- كتائب القسام تسلم 4 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في عملية تبادل الأسرى

قامت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتسليم 4 أسيرات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت 25 يناير 2025، في إطار عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مركبات الصليب الأحمر قد وصلت إلى ميدان فلسطين في مدينة غزة، حيث تم تسليم الأسيرات بعد عملية تنظيمية شهدها الميدان، وفيما يلي تفاصيل هذه العملية.

أسماء الأسيرات اللاتي تم الإفراج عنهن

في مساء أمس الجمعة، كشف أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، عن أسماء الأسيرات الإسرائيليات اللاتي تم الإفراج عنهن اليوم:

كارينا أرئيف دانييل جلبوع نعمة ليفي ليري إلباج

التبادل المرتقب للأسرى الفلسطينيين

وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار، من المتوقع أن تُفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القادمة عن 200 أسير فلسطيني، من بينهم 121 أسيرًا محكومًا بالمؤبدات و79 أسيرًا ذوي أحكام عالية.

كما تم البدء في الاستعدادات داخل السجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى

وفقًا لـ أبوعبيدة، جاءت عملية التبادل ضمن صفقة طوفان الأقصى، والتي تشمل إطلاق سراح المجندات الإسرائيليين في مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وهذه هي الدفعة الثانية من عملية تبادل الأسرى التي بدأت الأحد الماضي مع الدفعة الأولى التي شملت 3 أسيرات إسرائيليات و90 أسيرًا فلسطينيًا.

التزام إسرائيل بشروط اتفاق وقف إطلاق النار

وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، فإن عملية التبادل تُفضي إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق معينة في شمال غزة.

كما يشمل الاتفاق عودة النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع وحرية التنقل بين الشمال والجنوب.