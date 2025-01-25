عاجل:- الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى: قائمة بأسماء الأسرى المحررين من قطاع غزة

تمكنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، من تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين الحركة والاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تحرير 200 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها بين الطرفين.

وقد نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء الأسرى المحررين الذين تم الإفراج عنهم من قطاع غزة في إطار هذه الصفقة، التي تأتي بعد أسابيع من الاتفاق حول عملية التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.

قائمة بأسماء الأسرى المحررين

وفيما يلي قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تم تحريرهم: