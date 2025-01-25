تموين مطروح ينظم سوق اليوم الواحد لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية

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معرض اليوم الواحد
معرض اليوم الواحد بمطروح

نظمت مديرية التموين بمطروح، بالتعاون مع الغرفة التجارية، معرضا لسوق اليوم الواحد لبيع السلع الغذائية اليوم السبت، تزامنا مع احتفالات عيد الشرطة بمدينة مطروح،

وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وبرعاية وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

حيث تراوحت التخفيضات بين 20% وحتى30% للسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والرز والشاي والمكرونة والسمن وغيرها من المنتجات.

بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة التي جاءت أسعارها مناسبة وكذلك المنظفات.

وأعلن معظم التجار أن المعرض لمدة يوم واحد ولكن سوف يتم تكراره في مدينة مطروح وباقي المدن الأخرى كما أعلنوا عن وجود مخزون من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة معارض أخرى.

 

احتفالات عيد الشرطة اسعار مخفضة التجارية الزيت والسكر الخضراوات والفاكهة السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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