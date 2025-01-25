احتفالات حماس في غزة بالدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين: تفاصيل تسليم المجندات الإسرائيليّات

العدو الصهيوني
بوابة الفجر

شهدت ساحة غزة اليوم احتفالًا حاشدًا بمناسبة الدفعة الثانية من تبادل المحتجزين، التي تم بموجبها الإفراج عن 200 أسير فلسطيني، في مقابل 4 مجندات إسرائيليات.

جرت الاحتفالات وسط حضور المئات من عناصر حماس والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، الذين تجمعوا في الساحة احتفالًا بهذا الحدث الذي يعتبر بمثابة خطوة كبيرة نحو تحرير الأسرى.

تفاصيل الاحتفالات في ساحة غزة

أظهرت لقطات نشرتها شبكة "القاهرة الإخبارية" عشرات السيارات التي كانت تسير في ساحة غزة، وهي محاطة بعناصر حماس الذين رفعوا أعلام الدولة الفلسطينية.

ارتدى العديد من المشاركين في الاحتفال الزي العسكري وأحزمة شارات حماس، معبرين عن فرحتهم بهذه الخطوة التي تمثل أملًا جديدًا للأسرى وأسرهم.

تسليم المجندات الإسرائيليّات

وفي إطار الصفقة، بدأت سيارات الصليب الأحمر في الوصول إلى قطاع غزة لنقل المجندات المحتجزات الأربع، حيث تم نقلهن من ساحة غزة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن هناك تم نقلهن إلى مستوطنات غلاف غزة، قبل أن يتم إرسالهن بواسطة مروحية إلى مستشفى تل أبيب لاستكمال العلاج والرعاية الطبية.

على الطاولة الكبيرة التي وُضعت في ساحة غزة خلال الاحتفالات، تم تعليق لافتة كتب عليها "طوفان الأقصى"، بالإضافة إلى علم فلسطين الكبير وأعلام صغيرة للدولة الفلسطينية، في مشهد يعكس التضامن الوطني الفلسطيني في هذا السياق التاريخي.

تفاصيل الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

تم تنفيذ ثاني دفعة من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم السبت بموجب الاتفاق، تم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني، من بينهم العديد من الأسرى الذين كانت أحكامهم مؤبدة. في المقابل، تم تسليم 4 مجندات إسرائيليات وهن: كارينا أرئيف، دانييلا جلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباج.

وقف إطلاق النار وموارد الوساطة

كان من المفترض أن يتم تنفيذ هذه الصفقة في إطار اتفاق عام بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار. 

تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على غزة، بفضل جهود الوساطة التي قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

يشمل الاتفاق 3 مراحل، كل مرحلة تستمر لمدة 42 يومًا، حيث يتم خلالها الإفراج عن المحتجزين والأسرى من كلا الجانبين.

تبادل المحتجزين صفقة تبادل الأسرى حماس ساحة غزة المجندات الإسرائيلي ات تحرير الأسرى غزة وقف اطلاق النار طوفان الاقصي الصليب الاحمر اسرائيل قطر مصر الولايات المتحدة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز