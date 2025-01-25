عاجل:- مكتب إعلام الأسرى يكشف عن خلل في قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل المحتجزين

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأنه بعد مراجعة قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين من المقرر الإفراج عنهم اليوم السبت، تبين وجود خلل في عدد من الأسماء المدرجة في القائمة.

وأوضح المكتب أنه جارٍ متابعة الأمر مع الوسطاء المعنيين للوقوف على التفاصيل وتصحيح هذه الأخطاء.

تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين والأسرى

تأتي هذه المستجدات في ظل تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين التي تم الاتفاق عليها بين حماس وإسرائيل بعد فترة طويلة من التوترات في قطاع غزة.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير من الشهر الجاري، شهد البدء في المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تستمر لمدة 42 يومًا.

بنود الاتفاق

بموجب الاتفاق، من المفترض أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بما في ذلك المدنيين والجنود الإسرائيليين، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

كما اشترطت إسرائيل أن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، سواء كانوا أحياء أو في حالة وفاة، وذلك قبل الشروع في عملية التبادل.

الوساطات الدولية ودور مصر وقطر

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة تمت بجهود وساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، التي لعبت دورًا محوريًا في تحريك مفاوضات وقف إطلاق النار وتأمين صفقة التبادل، التي تمثل بارقة أمل لعدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وأسرهم.