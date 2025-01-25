عاجل:- كتائب القسام تسلم 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر في إطار عملية تبادل الأسرى

قامت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم السبت، بتسليم 4 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في إطار عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل عملية التسليم

وصلت مركبات الصليب الأحمر إلى ميدان فلسطين في مدينة غزة، حيث جرت عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

وقد ظهر عدد من عناصر كتائب القسام وسرايا القدس في الميدان، استعدادًا للعملية، حيث كان الوضع مشحونًا بالتوتر، خاصة مع استعراض الأسيرات على المنصة قبل تسليمهن للصليب الأحمر.

الأسماء التي تم الإفراج عنها

كشف أبوعبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، مساء أمس الجمعة، عن أسماء الأسيرات الإسرائيليات التي أفرج عنها اليوم، وهن:

المجندة كارينا أرئيف المجندة دانييل جلبوع المجندة نعمة ليفي المجندة ليري إلباج

الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

وفقًا للاتفاق، من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 200 أسير فلسطيني، بينهم 121 محكومًا بالمؤبدات و79 من ذوي الأحكام العالية.

وقد بدأت الاستعدادات في السجون الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار:

يُذكر أن عملية تبادل الأسرى تأتي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيث تلتزم إسرائيل بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين في مقابل تسليم الأسيرات الإسرائيليات.

وقد تم تنفيذ الدفعة الأولى من عمليات التبادل الأحد الماضي، والتي شملت 3 أسيرات إسرائيليات و90 أسيرًا فلسطينيًا.

الاتفاق بين حماس وإسرائيل

وفقًا لبنود الاتفاق، من المتوقع أن يفضي تنفيذ عملية التبادل الثانية إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في غزة.

كما سيتم السماح للسكان بالتنقل بحرية بين شمال وجنوب القطاع، ما يعتبر خطوة مهمة نحو التهدئة الدائمة.