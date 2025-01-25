من هم المجندات الإسرائيليات الأربع التي أفرجت عنها حماس في صفقة تبادل الأسرى؟

أعلنت حركة حماس اليوم السبت عن إفراجها عن 4 مجندات إسرائيليات بموجب صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي. فما هي تفاصيل هؤلاء المجندات الأسيرات؟

المجندات الإسرائيليات الأربع

ليري إلباج:

العمر : 19 عامًا.

: 19 عامًا. تم احتجاز ليري إلباج في 7 أكتوبر 2023، وكان آخر ما قالته قبل احتجازها أنها كانت في ملجأ ميداني، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

دانييلا جلبوع:

العمر : 20 عامًا.

: 20 عامًا. ظهرت دانييلا جلبوع في مقطع فيديو خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قالت لـ "نتنياهو": "لقد كدت تقتلني ذات مرة بقنابلك"، وهو ما يسلط الضوء على تجربتها الصعبة أثناء الهجوم.

كارينا أرئيف:

العمر : 20 عامًا.

: 20 عامًا. أرسلت كارينا أرئيف رسالة إلى والدها صباح 7 أكتوبر 2023، تخبره عن "وابلا من الصواريخ بجانبها"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

نعمة ليفي:

العمر : 20 عامًا.

: 20 عامًا. أرسلت نعمة ليفي رسالة نصية إلى والدها في صباح 7 أكتوبر 2023، تخبره بأنها في مكان آمن، وتصف الصواريخ والرصاص قائلة: "لم أسمع قط شيئًا كهذا في حياتي".

التفاصيل حول الأسرى الفلسطينيين

في إطار صفقة التبادل، سيتم إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني، من بينهم 120 ناشطًا فلسطينيًا كانوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.

يعد هذا التبادل جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بعد فترة طويلة من العدوان على غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار

كما تم الاتفاق بين إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار، وهو ما يتيح تنفيذ عملية التبادل، ويقضي الاتفاق بأن تتم العملية على ثلاث مراحل، كل منها 42 يومًا، بعد جهود كبيرة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة.