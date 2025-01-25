تفاصيل مصرع شخص سقط من أعلي الطريق الدائري بالجيزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مصرع شخص جراء سقوطه من أعلي الطريق الدائري بنطاق قسم شرطة الجيزة.

سقوط شخص من أعلى الدائري

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي سقط من أعلي الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة أحد الأشخاص اختلت عجل القيادة بيده واصطدم بالسور الحديدي الجانبي وسقط متوفيًا جري نقله إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كاف الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.