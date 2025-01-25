بالزي العسكري.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم المحتجزات الأربع من الصليب الأحمر

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي تسلم المجندات الأربع اللاتي تم الإفراج عنهن بموجب صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.

التفاصيل عن تسليم المجندات

أعلنت الجيش الإسرائيلي أن وحدة النخبة من الجيش والشاباك ترافق حاليًا المجندات الأربع في طريقهن إلى إسرائيل، حيث سيخضعن لتقييم طبي أولي. 

وفي بيان رسمي، أفاد الجيش بأن المجندات الأربع اللواتي تم الإفراج عنهن سيخضعن لفحص طبي أولي بعد وصولهن إلى إسرائيل.

الدفعة الثانية من تبادل المجندات الإسرائيليات

شهدت الدفعة الثانية من تبادل المجندات الإسرائيليات مشاهد عديدة في ساحة غزة، حيث تم تسليم المجندات إلى الصليب الأحمر بحضور الفصائل الفلسطينية والآلاف من المدنيين.

 كما لوحظ رفع أعلام فلسطين في ساحة غزة، ما أضفى طابعًا شعبيًا واحتفاليًا على الحدث.

أسماء المجندات الأربع المُفرَج عنهن

المجندات الأربع اللاتي تم الإفراج عنهن وهن في الزي العسكري الإسرائيلي وهن يحملن بطاقات تعريف هوية (ID) بأسمائهن هي:

  1. كارينا أرئيف
  2. دانييلا جلبوع
  3. نعمة ليفي
  4. ليري إلباج
بالزي العسكري جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم المحتجزات الأربع من الصليب الأحمر صفقة تبادل الأسرى المجندات الإسرائيليات حماس الجيش الإسرائيلى تبادل المحتجزين ساحة غزة الصليب الاحمر

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز