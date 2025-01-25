بسبب الإدمان..تفاصيل إنهاء مدمن حياته بتناوله ماء نار في البدرشين

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إنهاء مدمن حياته حيث تناول ماء النار هربًا من جحيم الإدمان في البدرشين.

إنهاء شاب حياته

تلقى مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إقدام شاب علي إنهاء حياته بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وتناول ماء النار منهيًا حياته هربًا من جحيم الإدمان، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.