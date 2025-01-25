محافظ الدقهلية في جولة تفقدية سيرا على الأقدام بكورنيش المنصورة لمتابعة مستوي النظافة

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال جولته سيرا على الأقدام بالمنصورة


قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت بجوله تفقدية سيرا على الأقدام، بشوارع كورنيش النيل وشوارع منطقة هابي لاند ومدرسة المنصورة الثانوية للبنات والجيش بمدينة المنصورة، لمتابعة مستوي النظافة العامة بالشوارع، وأكد على ضرورة استمرار الجهود المبذولة في رفع مستوى النظافة العامة وإزالة أي اشغالات تعوق حركة الشوارع وتعرقل حركة السير للمواطنين للارتقاء بالمظهر الجمالي للشوارع.

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة كنس ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة والبلدورات بكورنيش النيل بالمنصورة يوميا، وري الحشائش وتهذيب الأشجار بالجزيرة الوسطى بشارع قناة السويس، وإزالة جميع الإشغالات بحرم الطريق، والصيانة الدورية لكشافات وأعمدة الإنارة حفاظا على المظهر العام لمدينة المنصورة عاصمة الدقهلية.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي تحقق من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا، وأكد أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة.

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