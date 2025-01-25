مشاهد من تسليم المجندات الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر.. تحية لأهل غزة وعلامة «إعجاب»

شهدت الدفعة الثانية من تبادل المجندات الإسرائيليات مشاهد مؤثرة في ساحة غزة، حيث تم تسليم المجندات الأربع من حماس إلى الصليب الأحمر، بحضور الفصائل الفلسطينية وآلاف من المدنيين، الذين رفعوا أعلام فلسطين احتفالًا بهذا الحدث الهام.

المجندات الإسرائيليات الأربع وصعودهن على المنصة

ظهرت المجندات الأربع وهن يرتدين الزي العسكري الإسرائيلي بلونه البني، يحملن بطاقات تعريف هوية (ID) بأسمائهن.

بعد الإفراج عنهن، صعدت المجندات على منصة في ساحة غزة، استعدادًا لتسليمهن إلى الصليب الأحمر، الذي سيقوم بنقلهن إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

علم فلسطين على بطاقة هوية المجندات

ما لفت الأنظار في هذا المشهد هو ظهور علم فلسطين على بطاقات هوية المجندات، في خطوة رمزية تعكس الرسائل السياسية التي تحملها هذه العملية.

كما عبرت المجندات عن شعورهن بالإعجاب والامتنان تجاه الحشد الفلسطيني، حيث قمن بتوجيه علامة النصر وتبادل التحية مع الحاضرين.

تفاعل المجندات مع الحشد الفلسطيني

بينما كان المجندات على المنصة، عبرن عن تحيتهن لآلاف الفلسطينيين الذين تواجدوا في ساحة غزة، مبتسمات وبصحة جيدة، رغم احتجازهن لمدة 15 شهرًا.

وقد أظهرت المجندات علامة النصر وهن يستعدن للانتقال إلى سيارات الصليب الأحمر تمهيدًا لنقلهن إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك.

صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

ضمن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، قامت حماس بالإفراج عن المجندات الأربع مقابل الإفراج عن نحو 200 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

هذا التبادل يعد خطوة هامة نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

احتفالات في ساحة غزة

في ساحة غزة، تجمع المئات من عناصر حماس والفصائل الفلسطينية، في مشهد احتفالي يرفعون فيه أعلام الدولة الفلسطينية، احتفالًا بالدفعة الثانية من تبادل المحتجزين في قطاع غزة.

أسماء المجندات الأربع المُفرَج عنهن

المجندات الأربع اللاتي تم الإفراج عنهن بموجب صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس هن: