التحقيق في العثور على جثة شخص طافية بنهر النيل بمنشأة القناطر

تباشر النيابة العامة، التحقيق في العثور على جثة شخص طافية بنهر النيل، في منشأة القناطر.



فيما استدعت جهات التحقيق أفراد أسرته، لكشف ملابسات غرقه، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

العثور على جثة شاب طافية بالنيل

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد العثور على جثة شخص طافية بنهر النيل، في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف ملابسات غرقه، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق