دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2025 وأعمالها المستحبة

مع اقتراب ليلة الإسراء والمعراج في 2025، التي توافق مغارب يوم الأحد 26 رجب 1446 (26 يناير 2025) حتى فجر يوم الاثنين 27 رجب 1446 (27 يناير 2025)، يحرص المسلمون على الدعاء والتقرب إلى الله تعالى في هذه الليلة المباركة، طلبًا للمغفرة والرحمة وتيسير الأمور.

تعد هذه الليلة فرصة عظيمة للتأمل والاتصال الروحي، حيث يُستحب الإكثار من الدعاء والذكر.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

في هذه الليلة، يمكن للمسلمين ترديد العديد من الأدعية المأثورة، منها ما نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، ومن أبرز الأدعية:

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا فقيرًا إلا أغنيته، ولا مؤمنًا إلا ثبتته، ولا عاصيًا إلا هديته.

اللهم كما جعلتها ليلة دخول الفرح والسرور على قلبه الشريف ﷺ بعد أن طال حزنه، فاجعلها ليلة فرح وسرور على أمتنا، واجعلها نهاية لكل حزن وألم يسكن قلوبنا، وبداية لجبر خواطرنا بعد طول انتظار.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار يا أرحم الراحمين.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا.

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا، ربنا إنك رءوف رحيم.

الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

تعتبر ليلة الإسراء والمعراج فرصة عظيمة لزيادة القرب إلى الله بالأعمال الصالحة، ومن أبرز الأعمال المستحبة في هذه الليلة:

إحياء الليلة بالعبادات والطاعات مثل الصلاة والقيام.

مثل الصلاة والقيام. إطعام الطعام وتوزيع الصدقات على المحتاجين.

وتوزيع الصدقات على المحتاجين. إخراج الصدقات والسعي في قضاء حوائج الناس.

والسعي في قضاء حوائج الناس. الإكثار من الذكر والاستغفار، حيث يُستحب ترديد الأدعية والصلوات على النبي ﷺ.

كما يُستحب الدعاء لأن الله تعالى في هذه الليلة يستجيب للمسلمين، حيث يمكنهم طلب ما يشاءون من خير الدنيا والآخرة.