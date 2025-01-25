محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب المصري وعيد الشرطة المصرية ال73 والـ 25 يناير

قدم محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن، ونيابا عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة والاحتفال بعيد الشرطة المصرية ال 73 وذكرى الـ 25 يناير،

وأعرب الفريق أحمد خالد عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات للقيادة السياسية الحكيمة في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية بمختلف ربوعها في جميع المجالات، وذلك من أجل بناء مستقبل وغد أفضل، متوجها بالدعاء أن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبات على شعب مصر العظيم بالخير والأمن والاستقرار.