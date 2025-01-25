بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 25-1-2024 في قنا

محافظات
الدواجن
الدواجن

 

شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت.
ورصدت “الفجر”، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء 

ارتفع اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء  لتصل في المزرعة  بـ بين 87و90جنيهًا.
وتصل إل المستهلك بـ  93، 95 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 115 جنيها
ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 120جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد بـ110 جنيهًا
وتباع للمواطن في الأسواق الشعبية بـ 117و118 جنيهًا.
أسعار الفراخ الأمهات اليوم 
تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 85 جنيهًا
ويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر  بين 88و87 جنيهًا.
سعر طبق البيض
سعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 155 إلى 156جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.
 

بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 25 المطالب 2024 في قنا محافظة قنا قنا طبق البيض الفراخ الساسو الدجاج الأبيض مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الدواجن قنا خضار قنا أسعار قنا أسعار الفراخ الابيض

مواد متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم السبت 25-1-2024 في قنا

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-1-2024 في محافظة قنا

حالة الطقس اليوم السبت 25-1-2024 في محافظة قنا

أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 24-1-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 24-1-2024 في قنا

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 24-1-2024 في قنا

حالة الطقس اليوم الجمعة 24-1-2024 في محافظة قنا

تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24-1-2024 في محافظة قنا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز