اسعار السمك اليوم السبت 25-1-2024 في محافظة قنا

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الأسماك

 

شهدت أسعار السمك اليوم، في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت،  حيث استقرت أسعار السمك اليوم، لدى المستهلك فى السوق المحلية، بجميع منافذ المحافظة، ولذا تنشر بوابة الفجر، أسعار السمك اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار السمك جاءت كما يلي:
كما استقرت أسعار السمك، لدى المستهلك فى السوق المحلية، وتراوح البلطي ما بين 60: 90 جنيهًا، كما تراوح الجمبري مابين 170: 390 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة مابين 80: 120 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السبيط لـ240 جنيهًا.

ينشر موقع "الفجر " أسعار الأسماك بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى  10جنيهات في أسواق التجزئة….كالتالي

أسعار السمك اليوم:
الصنف السعر
بلطى 1 من 60 إلى 70 جنيه
بلطى 2 من 58 إلى 60 جنيه
بلطى اسوانى من 60 إلى 80 جنيه
فلية بلطى من 50 إلى 250 جنيه
قشر بياض من 100 إلى 160 جنيه
بياض املس 1 بلدى من 90 إلى 130 جنيه
بياض املس 2 خليجى من 40 إلى 80 جنيه
قراميط – شيلان من 30 إلى 70 جنيه
ثعابين من 50 إلى 350 جنيه
مكرونة خليجى من 90 إلى 130 جنيه
مكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيه
مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيه
برانيس اسكندرانى من 100 إلى 150 جنيه
موسى من 200 إلى 400 جنيه
سبيط – كاليماري – سابيا من 200 إلى 400 جنيه
قرش من 60 إلى 90 جنيه
حدادى من 20 إلى 30 جنيه
كابوريا من 40 إلى 210 جنيه
مرجان 1 من 90 إلى 130 جنيه
مرجان 2 من 60 إلى 90 جنيه
مرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيه
بربون 1 من 100 إلى 100 جنيه
بربون 2 من 60 إلى 100 جنيه
بربون مجمد من 30 إلى 50 جنيه
دنيس من 100 إلى 250 جنيه
جمبري جامبو من 550 إلى 670 جنيه
جمبري 1 من 470 إلى 540 جنيه
جمبري 2 من 360 إلى 460 جنيه
جمبري 2 مجمد من 175 إلى 425 جنيه
جمبري 3 من 100 إلى 300 جنيه
بوري 1 من 100 إلى 140 جنيه
بوري 2 من 85 إلى 95 جنيه
مازليا – كشر من 90 إلى 130 جنيه
شعور من 90 إلى 130 جنيه
وقار من 90 إلى 170 جنيه
قاروص – لوت من 90 إلى 170 جنيه
موزة من 70 إلى 100 جنيه
باغة من 20 إلى 50 جنيه
سردين من 60 إلى 90 جنيه
كسكمري من 60 إلى 80 جنيه
سردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه
ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيه

 

 

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