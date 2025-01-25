تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيق خطيبته شنقا في روض الفرج

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة شاب متهم بقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن شقيقته في روض الفرج، إداريًا بدور فبراير المقبل.



تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة شاب حول رقبته آثار شنق.

بإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته، فعند دفاع الضحية عن شقيقته، خنقه المتهم، وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.