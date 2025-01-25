بعد ترشيحه في القائمة الطويلة للأوسكار.. عرض الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" في نقابة الصحفيين الأربعاء 29 يناير

أخبار مصر
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين عرضًا للفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر"، وهو عبارة عن 22 فيلمًا قصيرًا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة، وثّقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023م.

يتم عرض الفيلم الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل 29 يناير بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمقر النقابة، وبحضور عدد من صناع الفيلم، والدعوة عامة.

وقالت النقابة إن فيلم "من المسافة صفر" تم اختياره ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميًا.

وشارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في مصر والأردن وتونس والجزائر والسويد ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا، خلال 2024، ونال خلالها عدة جوائز.

وأضافت النقابة: “أبهرنا الصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان، ها هو الإبداع الفلسطيني يبهرنا عندما يُخرج لنا من تحت جحيم القصف مجموعة من اللوحات السينمائية الفريدة، تشتبك مع الحياة والموت في غزة من المسافة صفر لتضعنا على نفس المسافة مما يحدث هناك”.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

كولر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في قمة الجولة العاشرة للدوري الممتاز