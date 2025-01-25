وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بإيفاد زوجة ونجل ضحية حادث الأقصر لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ

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مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

 

قدّم أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واجب العزاء لأسرة الراحل حجاج كامل أحمد، الموظف بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، والذي فقد حياته في حادث مأساوي أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد عبد الموجود أن الوزيرة أصدرت توجيهاتها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم أسرة الفقيد وتخفيف مصابها، بما يشمل صرف التعويضات المقررة على وجه السرعة، وتوفير كافة أوجه الرعاية للأسرة.

واستجابةً لطلب الأسرة، وجهت الوزيرة بإنهاء إجراءات سفر زوجة ونجل الراحل لأداء فريضة الحج هذا الموسم (1446هـ- 2025) على نفقة المؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك تخليدًا لذكراه ودعمًا لذويه في هذا المصاب الجلل.

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