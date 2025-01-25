الدكتورة آمال إمام ضيفة الحلقة الثالثة من بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية

في إطار الجهود الإنسانية البارزة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإغاثة أهالي قطاع غزة والمناطق المتضررة دوليًا، تستضيف الحلقة الثالثة من بودكاست "هنا التضامن"، الذي يقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

تتناول الحلقة أبرز إنجازات الهلال الأحمر المصري منذ اندلاع أزمة قطاع غزة في أكتوبر 2023 وحتى الآن، حيث تستعرض الدكتورة إمام جهود المتطوعين في تقديم المساعدات الإنسانية، والتحديات التي تواجه فرق الإغاثة لإدخال المساعدات إلى القطاع.

كما تسلط الضوء على قصص إنسانية مؤثرة شهدها الهلال الأحمر خلال أداء مهامه.

بودكاست "هنا التضامن من قلب العاصمة" يهدف إلى تقديم محتوى متميز يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، حيث يناقش في كل حلقة قضية مجتمعية محورية تتعلق ببرامج الوزارة.

البرنامج، الذي يُعد أول بودكاست حكومي يتم إنتاجه من قلب العاصمة الإدارية، هو ثمرة جهود فريق الإعلام بوزارة التضامن الاجتماعي، ويتميز بكتابة عصام شاهين، إخراج محمد هشام، تصوير محمد عدلي، مونتاج سلمى سامح، وتوثيق فوتوغرافي حسين طلال.

لمشاهدة الحلقة الكاملة، تابعوا حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

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