ضبط عاملين لإدارتهما مصنعا للأسلاك الكهربائية دون ترخيص بالبحيرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاملين بالبحيرة؛ لإدارتهما مصنع غير مرخص لتصنيع الأسلاك الكهربائية.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، قد أكدت قيام عاملين، كلاهما مُقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بإدارة مصنع دون ترخيص بدائرة مركز شرطة دمنهور، لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية وتقليد العلامات التجارية المعتمدة، دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بداخل المصنع على 1،5 طن أسلاك كهربائية مختلفة الأنواع، مدونا عليها علامات تجارية "مقلدة"، وأخرى مُعدة للتصنيع، و240 كجما من مادة البلاستيك الخام، وميزان رقمي وكمية من الملصقات مدون عليها علامات تجارية.
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتصنيع المضبوطات بقصد الغش التجاري وتحقيق أرباح غير مشروعة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث الفجر اخي إجراءات الجهات المختصة الغش التجاري

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