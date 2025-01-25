محافظ مطروح يتفقد حملة النظافة علي منطقة عمارات محدودي الدخل

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اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب في منطقة محدودي الدخل

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، أعمال حملة النظافة بمنطقة عمارات محدود الدخل بمدينة مرسي مطروح يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وناصر النجار نائب رئيس المدينة. 
حيث تفقد محافظ مطروح عدد من الشوارع التى قام عمال إدارة النظافة وتحسين البيئة بمجلس مدينة مرسي مطروح برفع كافة المخلفات والقمامة منها، مع استمرار المعدات والأفراد في رفع القمامة من جميع المنطقة،حيث وجه محافظ مطروح بعدم الخروج من أى منطقة مستهدفة بحملات النظافة الا بعد التأكد من إتمام أعمال النظافة ووضع الحاويات وصناديق القمامة وكذلك إنارة الأعمدة مع توعية الأهالي بأهمية المشاركة والحفاظ على البيئة والنظافة العامة، ومنع التعديات على أعمدة الإنارة وسرقة الكابلات. 
اشاد محافظ مطروح بجهود إدارة النظافة وتحسين البيئة،مع تقسيم المدينة إلى مناطق وتحديد أولويات العمل بها وفق الإمكانيات والمعدات لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على البيئة.

أهمية المشاركة أعمال النظافة الحفاظ على البيئة التعديات المخلفات والقمامة النظافة العامة تحسين مستوى الخدمات

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