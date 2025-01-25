القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ

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شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة 
للسيـد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج 1446هـ جاء فيها  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى التى اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمـد صلوات الله عليه وسلامه، أعادها الله على سيادتكم بكل الخير وعلى الوطن المفدى باليمن والبركات فى ظل قيادتكم الوطنية لمسيرته.


ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة، يؤكدون وفاءهم للمهام الوطنية التى يحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى، مقتدين بصاحب الذكرى المشرفة النبى محمـد صلوات الله عليه وسلامه فى الدفاع عن المبدأ والعقيدة وصون عزة الوطن وكرامته وسيادة شعبه على أراضيه المقدسة.


وفقكم الله إلى مافيه عزة مصر والخير لشعبها العظيم وكل عام وسيادتكم بكل الخير  كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة  .


هذا وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة 
قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا بنفس المناسبة.     


كما هنأ الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الجمهورية والسيد وزير الأوقاف بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

الأعلى للقوات المسلحة الإسراء والمعراج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر ذكري ليلة الإسراء والمعراج

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