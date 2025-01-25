اللواء خالد شعيب يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة مطروح

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محافظ مطروح يخفض
محافظ مطروح يخفض سعر بيع الدواجن

إفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت،سوق اليوم الواحد بمحافظة مطروح بمنطقة زاهر جلال،بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة،ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح  وناصر النجار نائب رئيس المدينة.
تفقد محافظ مطروح باكيات السوق مع الاقبال الكبير عليه من المواطنين للشراء مع التخفيضات التى يشملها السوق من 20 % فأكثر للسلع الغذائية وغير الغذائية والخضروات والفواكه بسوق اليوم الواحد،  تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح.
وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع الشركة العامة لتجارة الجملة ومشاركة نحو 30 تاجر جملة وتجار الخضروات والفاكهة.

ووجه محافظ مطروح بأن يقام يوم السبت من كل أسبوع في منطقة مختلفة لمساحة  المحافظة الواسعة  والحرص على الوصول إلى جميع المناطق الأكثر كثافة وتحقيق المستهدف من وصوله إلى المواطنين للتخفيف عنهم الأعباء.

ووجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق بشكل حضارى من حيث توحيد شكل الباكيات والاعلان عن اسعار السلع مع تحقيق الاستفادة للمواطنين.

الإقبال الكبير التموين والتجارة الداخلية التخفيضات السكرتير العام المساعد الغذائية رئيس الغرفة التجارية سوق اليوم الواحد مديرية التموين والتجارة الداخلية

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