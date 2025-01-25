ضبط عنصرين اجراميين تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصرين إجراميين، تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية بالقليوبية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قد أكدت قيام عنصرين إجراميين مقيمين بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية، وطبنجة، و3 خزن، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و4 قطع سلاح أبيض وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.