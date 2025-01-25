ضبط كميات من المواد المخدرة في حملة أمنية موسعة بدمياط وأسوان

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة، التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط، عن ضبط 5 قضايا اتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 11 كجما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9 كيلو جرامات، وكمية من مخدري الهيروين، والشابو، بالإضافة إلى ضبط 2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، لهم معلومات جنائية.
كما أسفرت جهود الحملة، بمديرية أمن أسوان، عن ضبط 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات، وكمية من مخدري الهيروين، والشابو، بحوزة 4 متهمين، منهم 2 لهما معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 813 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط بندقية خرطوش، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لاحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

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