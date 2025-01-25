جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة



شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 212 سلاحا ناريا، و381 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألفا و587 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 187 متهما، بحوزتهم 212 سلاحا ناريا، شملوا 35 بندقية آلية، و36 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و134 فرد محلي الصنع، و425 طلقة مختلفة الأعيرة، و35 خزينة متنوعة و233 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 86 ألفا و587 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 355 حكم جنايات، و27 ألفا و383 حبس جزئي، و4598 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و927 حكم غرامات و11 ألفًا و324 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 381 قضية مخدرات، ضموا 430 متهما، ضُبط بحوزتهم أكثر من 41 كجما من مخدر البانجو، و240 كجما من مخدر الحشيش، و16 كجما من مخدر الهيروين، و193 كجما من مخدر الهيدرو، وكجما من مخدر الاستروكس، وكجما من مخدر البودر، و63 كجما من مخدر الايس، و6 كجما من مخدر الشابو، و250 جراما من مخدر الأفيون، و500 جرام من مخدر فيرجينيا، و10 جرامات من مخدر الكوكايين، و50 أمبولا مخدرا و18 ألفًا و222 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 28 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، جرى ضبط 26 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 254 دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى تحرير 25 ألفًا و88 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.

كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابية، ضما 7 متهمين.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.