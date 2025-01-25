ضبط نحو 46 الف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط نحو 46 ألفا و433 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 32 ألفا و247 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و798 مخالفة السير دون ترخيص و10 مخالفات موقف عشوائي و1111 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و22 مخالفة دراجة نارية و18 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.