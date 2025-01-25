بمناسبة عيد الشرطة الـ 73.. محافظ الفيوم والقيادات الأمنية يضعون إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـــ 73 للشرطة.

عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسلام الشهيد، فى تقليد عسكري أصيل، وفاءً لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تم قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

حضر مراسم الاحتفال، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الكنيسة والأزهر الشريف.

قال محافظ الفيوم: "إن جنود مصر الأشداء هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وأن مصرنا الغالية تعيش في أمانٍ وسلام، بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الشرفاء، موجهًا التحية لشهداء الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عنه وتحقيق أمنه واستقراره، وحماية مقدراته وأراضيه.

وأكد المحافظ، أن الاستقرار والأمن يخلقان بيئة عمل ناجحة، ومناخًا جاذبًا للاستثمار، يُسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، في ظل القيادة الرشيدة الواعية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عقب ذلك، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإهداء درع المحافظة، للسيد اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تقديرًا للجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة المواطنين بكافة ربوع المحافظة.

IMG-20250125-WA0066

IMG-20250125-WA0065

IMG-20250125-WA0063

IMG-20250125-WA0062

IMG-20250125-WA0061

IMG-20250125-WA0059