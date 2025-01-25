قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 7 آلاف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لاحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1420 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4992 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 469 قضية وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 119 قضية متنوعة.

حوادث الفجر احكام السيطرة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة الإدارة العامة لمباحث الضرائب الامن الاقتصادي

مواد متعلقة

كشف حقيقة ضبط شخص حال محاولته تخدير طفلة وخطفها بالسويس

وزير الداخلية والأوقاف يشاركان في صلاة الجمعة احتفالًا بعيد الشرطة

خلال 24 ساعة.. تحرير 140 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق

في حملات حماية المستهلك.. ضبط أطنان من دقيق أبيض وبلدي مدعم للتلاعب بالأسعار

الداخلية تنظم حملة تبرع بالدم بمناسبة عيد الشرطة الـ 73

ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة لقيامهم بإحداث إصابات وإضرام النيران بسيارة

ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية

الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × تشيلسي بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- خلافات بشأن إطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود تعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عاجل.. عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي