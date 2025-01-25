بينهم حالات صعبة.. إصابة 8 دارسين أجانب بالأزهر في حادث علي الطريق الدائري ببورسعيد

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بينهم حالات صعبة..
بينهم حالات صعبة.. إصابة 8 دارسين أجانب بالأزهر في حادث علي

اصيب 8 أشخاص من دولة ماليزيا، قبل قليل، في حادث سير وقع علي الطريق الدائري جنوب محافظة بورسعيد، وجري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.


تلقت هيئة الإسعاف بـ محافظة بورسعيد بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص سياحي علي الطريق الدائري، وعلي الفور جري الدفع بسيارات وتم نقل 8 مصابين لمستشفي السلام، التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.


تبين أن المصابين من الطلاب الدارسين بالأزهر الشريف ومن دولة ماليزيا ومقيمين في مصر للدراسة، وأنهم كانوا مستأجرين لميكروباص وانقلب بهم مما تسبب في اصابتهم، وتبين أن من بينهم 3 في حالة خطيرة، ويحصل الجميع علي العلاج اللازم وسط درجة لدرجة الاستعداد للقصوي.


وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا بالحادث وجري علي الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات.

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